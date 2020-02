Su hijo sufría gripe, la madre se negó a medicarle, el niño murió

La madre se dejó llevar por consejos en un grupo de Facebook

Grupos de Facebook que diseminan habitualmente propaganda contra la vacunación se han convertido en un recurso al que recurren quienes buscan una amplia gama de información médica, y esto es algo que está ocurriendo en la temporada de gripe.

Facebook alberga una vasta red de grupos que intercambian información falsa sobre la salud. En “Stop Mandatory Vaccination” (Detengamos la vacunación obligatoria), uno de los grupos de información errónea sobre salud más grandes que se conoce, con más de 139,000 miembros, los usuarios piden consejos sobre cómo lidiar con la gripe.

Previamente, algunos miembros de este grupo difundieron teorías que sostienen que los brotes de enfermedades prevenibles son “engaños” perpetrados por el gobierno, e hicieron contacto con padres que perdieron a sus hijos por alguna enfermedad para sugerirles sin evidencia que las vacunas pudieron haber sido las responsables.

Recientemente, la madre de un niño de Colorado de 4 años que murió por influenza esta semana consultó con los miembros de este grupo de Facebook y apuntó que se había negado a aceptar una receta indicada por un médico.

Según la mujer, el niño no había sido diagnosticado, pero tenía fiebre y había convulsionado. También agregó que dos de sus cuatro hijos sí habían sido diagnosticados con la influenza, por lo que el médico había recetado Tamiflu antiviral para todos en su casa.

“El médico me recetó Tamiflu, pero no lo recogí”, escribió.

Tamiflu es el medicamento antiviral más común recetado para tratar la gripe. Este puede aliviar los síntomas y acortar la duración de la enfermedad, pero las preocupaciones sobre los efectos secundarios son comunes incluso para quienes no apoyan la antivacunación.

Una temporada de gripe muy perjudicial para los niños

Esta temporada, la influenza ha afectado especialmente a los niños. Las tasas de hospitalización pediátrica en todo el país son más altas de lo normal y ya son 68 los niños fallecidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

NBC News verificó tanto los posts de estos grupos como una página de recaudación de fondos creada por la familia, además de informes de noticias que citan a la familia.

Estos posts revelan cómo los grupos de Facebook dedicados a la desinformación sobre salud, entre los que se encuentran las vacunas, también se pueden utilizar para solicitar y compartir consejos médicos potencialmente peligrosos.

Un estudio realizado por la Academia Estadounidense de Médicos de Familia descubrió que el 59% de los padres notificaron que al menos en una ocasión su hijo no se había puesto la vacuna contra la influenza por culpa de “información errónea o malentendidos”.

Ninguno de los 45 comentarios realizados al pie de la publicación en Facebook de esa madre sugería que priorizara la atención médica. Finalmente, el menor fue hospitalizado y murió cuatro días después, según una cuenta de GoFundMe abierta por la familia.

La madre también escribió que las “curas naturales” con las que estaba atendiendo a sus cuatro hijos, incluido el aceite de menta, la vitamina C y la lavanda, no funcionaban, y le pidió más consejos al grupo.

Uno de los comentaristas le aconsejaba que empleara leche materna, tomillo y saúco, ninguno de los cuales constituye un tratamiento médicamente recomendado contra la gripe.

“Perfecto, lo intentaré”, respondió la madre.

En la cuenta “Stop Mandatory Vaccination” no aparecen los posts más recientes subidos por esta mujer, quien no respondió a una solicitud de comentarios de NBC News, pero en publicaciones que se remontan a 2017 ella misma había asegurado que no había vacunado a sus hijos.

“Una tragedia”

En un comunicado enviado por correo electrónico, un portavoz de Facebook dijo que se trata de “una tragedia”.

“Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos”, prosiguió. “No queremos que haya información errónea sobre las vacunas en Facebook, por eso estamos trabajando duro para reducirlas en toda la plataforma, incluso en los grupos privados”.

En otro comunicado enviado también por correo electrónico, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado confirmó que el niño en edad preescolar había muerto a causa de la influenza y sostuvo que no tenía registros que mostraran si el niño fue vacunado o no.

“Mientras circule la gripe, nunca es demasiado tarde para vacunarse. Por eso se la recomendamos a todas las personas de seis meses en adelante que no hayan recibido la vacuna anual”, expresó el departamento.

Durante el último año, en medio del peor brote de sarampión en décadas y de la preocupación nacional sobre las dudas que generan las vacunas, Facebook ha tomado medidas para limitar el volumen y el alcance de los grupos que difunden contenidos contra las vacunas.

Facebook y el caldo de cultivo de la desinformación

Tras decisiones similares de Pinterest y de YouTube, Facebook anunció en marzo de 2019 que limitaría el alcance de los contenidos contra la vacunación, que no ofrecería a grupos y a páginas antivacunas en los resultados de las búsquedas y en la barra de recomendaciones, y que no permitiría a usuarios y a grupos difundir información errónea sobre las vacunas para subir anuncios o recaudar fondos.

En septiembre, la red social les envió advertencias a los usuarios que buscaban contenidos relacionado con la vacunación.

Pero no llegó a prohibir los grupos antivacunación con el argumento de que debía seguir siendo árbitro de la verdad.

Los grupos de Facebook son un hervidero de desinformación sobre las vacunas, aseguró Kolina Koltai, una investigadora de la Universidad de Texas en Austin que desde 2015 ha estudiado el comportamiento del movimiento antivacunas en las redes sociales.

Koltai confirmó que ha visto publicaciones similares en las que unas madres notificaban que sus hijos estaban enfermos de sarampión o de cáncer, tras lo cual recibieron consejos cuestionables desde el punto de vista médico.

“Estas comunidades se han convertido en un refugio o en un recurso para que padres y mujeres interactúen con otras personas y pidan ayuda”, dijo Koltai.

Uno de los propósitos más importantes de estos grupos es ser el principal centro de intercambio de información. Y cuando recomiendan consejos poco fiables desde el punto de vista médico, esto puede tener una consecuencia muy negativa.

(Por Brandy Zadrozny)