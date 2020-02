VIDEO: Antes de subir al octágono, Yoel Romero le gana la primera batalla a Israel Adesanya ¡en baile!

En su primer frente a frente, los peleadores del UFC protagonizaron un inusual duelo

Este viernes estuvieron frente a frente por primera vez Yoel Romero e Israel Adesanya, quienes se enfrentarán el próximo 7 de marzo por el título de peso mediano del UFC en Las Vegas.

Sin embargo, dos meses antes de la batalla, podemos decir que el cubano Romero ya le ganó el primer round al nigeriano, ni más ni menos que en un duelo de ¡salsa!

Luego del clásico duelo de declaraciones, donde Adesnaya dijo que su rival que no conseguiría dar el peso, tal y como le sucedió en su debut, hace dos años, cuando triunfó, pero no pudo obtener el título en juego porque no superó la báscula, el nigeriano decidió dar unos pasitos de baile. Inmediatamente después, se escuchó decir al cubano: “Tú no sabes bailar salsa, tú no sabes”, y de fondo el público gritó “enséñale”. El ‘Soldado de Dios’ no pudo negarse y le dio cátedra a su oponente.

El público presente en el Toyota Center de Houston, Texas, reconoció la calidad en el baile de Romero con enardecidos aplausos, mientras que a Adesanya sólo le dedicaron algunos silbidos. Estaba muy claro quién fue el ganador. Pero dentro de un mes vendrá la verdadera prueba, cuando ambos peleadores suban al octágono en el UFC 248.