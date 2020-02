¡Uuuuuuy!… “Canelo” quiere pelear con el boxeador más barato, dice Billy Joe Saunders

El pugilista británico aseguró que no esperará por siempre al tapatío

Hace unos días, el boxeador británico Billy Joe Saunders dijo que se reuniría con su promotor Eddie Hearn para saber si había posibilidad de enfrentar a “Canelo”, pues de lo contrario se olvidaría de él, ya que no lo esperaría por siempre.

Así que después de no tener una respuesta clara, el monarca supermedio de la OMB aseguró que están buscando la opción más barata y quien quiera hacer lo que ellos quieren para que el mexicano tenga ventaja.

“Lo más importante que estoy encontrando ahora es que creo que el Equipo Canelo está tratando de encontrar la opción más barata. ¿Es Callum Smith o es Billy Joe? Porque si iban a pelear con alguien, preferirían pelear contra Callum Smith, y le pondrían una cláusula de 10 libras de peso y le dirían: ‘Muy bien, Callum, es tu turno’”, explicó.

“No es culpa de Eddie Hearn, no es culpa de MTK (Matchroom Boxing), y no es mi culpa. Están haciendo lo mejor que pueden por su hombre, así que no puedes culparlos”, finalizó el ex monarca de peso medio.