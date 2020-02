Video: Kim Kardashian piensa que su padre reencarnó en su hijo Psalm West

La modelo reveló que una médium se lo predijo antes del nacimiento del niño

Kim Kardashian aseguró que su hijo Psalm West es la reencarnación de su padre Robert Kardashian, según le vaticinó una médium durante un viaje a Bali.

La revelación la hizo en una entrevista con E! News en la que habló sobre los roles maternos, las personalidades de sus cuatro hijos y las cosas que sucedieron previo a la llegada de cada uno. De sus hijos explicó que con la llegada de del pequeño Psalm se mejoró la relación entre sus primeros hijos North West y Saint West.

Durante la temporada 16 de “Keeping Up With The Kardashians” en un capítulo se mostró un viaje de la familia a Bali y una mujer clarividente le reveló que el próximo hijo iba a ser su padre reencarnado.

“En nuestro programa, mostramos que estábamos en Bali, y una mujer, una médium ciega, se me acercó y me dijo que iba a tener otro hijo y que iba a ser mi padre reencarnado. Ella no tenía idea. Nadie lo sabía. Nadie en de mi equipo sabía que tenía una madre sustituta que estaba embarazada de un niño”, dijo Kardashian.

“Así que toda mi familia, todo el tiempo, piensa que es mi padre y es muy emocional a la vez es estar cerca de él“, sentenció la modelo que acaba de lanzar su línea Skims en Nordstroms en Nueva York.

En ese sentido añadió que el bebé además comparte rasgos similares a los de su difunto padre.

“Es zurdo, como mi papá. Entonces, todas estas cosas suceden. Ni siquiera sé si creo en la reencarnación, pero ahora sí. ¡Pero quiero creerlo!“, afirmó con emoción.

Mira aquí la entrevista completa

En la charla también habló de la personalidad de su niña Chicago.

“Chicago es así, ella es la más dura. Nada la pone en fase. De hecho, simplemente se cayó, se cortó toda la cara y recibió diez puntos de sutura en la cara, mi pobre bebé. Pero es dura. Se cayó, se cortó, se levantó y ni siquiera lloró por eso, pero eso es lo más difícil como madre, cuando uno de tus hijos se lastima. Es lo peor para una madre “, explicó.