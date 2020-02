Sofía Castro sorprende publicando foto junto a El ‘Güero’ Castro y Angélica Rivera

View this post on Instagram

Les cuento que el sábado al ensayo general me acompañaron ellos ❤️ mi más grande motor, mi fuerza y a los que prácticamente les debo todo lo que soy❤️ Gracias mamá y papá por ser mis incondicionales, por ser los mejores papás del mundo 💕 y por jamás soltarnos a mis hermanas y a mi ! Gracias,siempre LOS AMO INFINITO 😍