Edson Álvarez no juega en el Ajax, según Frank de Boer, por dos sencillas razones

La leyenda del futbol holandés opinó sobre la inactividad del mexicano

Hace unos meses Ronald de Boer, el entrenador de los equipos juveniles del Ajax mencionó que a Edson Álvarez le faltaba calidad y velocidad para jugar como mediocampista; el mexicano le respondió en la cancha con goles. Era la época en la que pasaba por su mejor momento. Hoy en día el jugador mexicano está congelado en la banca y cuando consigue minutos en el campo ya no brilla como antes.

Ronald de Boer, gemelo de Frank de Boer criticó hace unos días al mexicano Edson Álvarez al decir que "No tiene la calidad que se necesita con el balón".

Hoy El mexicano contesta con un gol en la #ChampionsLeague, el mejor torneo de Europa.

Ante esta situación, se le cuestionó al hermano de Ronald, a Frank de Boer, qué opinaba sobre la inactividad del futbolista azteca en el equipo donde él triunfo la década pasada, a lo cual respondió que, desde su punto de vista, podría ser por dos razones: no ha terminado de adaptarse y el club no ha decidido en cuál posición colocarlo.

“Es normal que tenga que adaptarse a cualquier otra cultura o liga, creo que Álvarez quizá también tiene un poco de problema con eso, pero es un muy buen jugador y ha enseñado su nivel en partidos importantes con goles importantes. Quizá todavía el club tiene duda si es mejor en medio campo o de central, pero estoy seguro que va demostrar en estos últimos meses su calidad”, aseguró el ahora DT del Atlanta United de la MLS.

Frank de Boer, DT del Atlanta United, augura un gran futuro para Edson Álvarez en el Ajax

"Es un buen jugador y ha enseñado su nivel en partidos importantes. Va a demostrar en los últimos cuatro meses su calidad"

“Siempre es difícil, he visto tantas veces que cuando un jugador viene a otra cultura tiene que adaptarse, normalmente cuesta un año, y por eso no tienes que tener pánico a algo así porque él ha demostrado aquí en la Liga MX y en unos partidos con Ajax que es muy buen jugador, así que no tengo duda que puede jugar muy bien“, agregó en la conferencia de prensa que ofreció en Guadalajara, antes del compromiso que tiene su equipo en pretemporada contra los Leones Negros de la U de G.

‘El Machín’ suma 18 partidos de 30 posibles tanto en la Eredivisie como la Copa de Holanda y la Champions League, donde anotó dos goles pero quedó eliminado en fase de grupos. En la liga solo acumula 459 minutos.