Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante la semana del Día del Amor y la Amistad, la Gran Manzana es el lugar ideal para celebrarlo con conciertos para todos los gustos

Jueves 13

Ivy Queen en Nueva Jersey

La Caballota vuelve al área triestatal para un concierto que forma parte de su tour 2020 ‘Raíz no Rama’ y hará su debut esta noche en el club Barcode de Elizabeth, Nueva Jersey (429 N Broad St, Elizabeth). desde las 9 p.m. La reguetonera, quien se ha posicionado como una de las principales exponentes femeninas del género con temas como “Yo quiero Bailar”, “La Vida es Así”, “Te he Querido, Te he Llorado”, tiene preparado un show sorpresa para todos sus fans con motivo del Día de l Amor. Informes en: boletosexpress.com

Viernes 14

Marc Anthony en concierto

El salsero neoyorquino volverá a presentarse este viernes en la arena más importante del mundo, el Madison Square Garden, para celebrar con sus fanáticos el Día del Amor y la Amistad. Este show forma parte del Opus Tour y el intérprete de memorables temas como ‘Vivir mi Vid’a, ‘Y Hubo Alguien’, ‘Tu Amor me Hace Bien’, se presentará además el sábado en el Prudential Center de Newark. Informes: ticketmaster

Bachatazo del amor

El United Palace (4140 Broadway at 175th St) será el punto de encuentro para festejar el tradicional Día de los enamorados con un concierto a puro ritmo de bachata y que reunirá a grandes exponentes como Zacarías Ferreira, Luis Vargas, Elvis Martínez y Alex Bueno. Estos cuatro exponentes de la bachata le cantarán a todos los enamorados quienes asistirán a un show que promete emociones de principio a fin. A partir de las 7 p.m. Informes: Unitedpalace.org

Josh Groban en Radio City

Uno de los artistas ideales para celebrar por todo lo alto el Día de San Valentín es sin duda alguna Josh Groban. La voz de tenor del cantautor, productor y actor estadounidense retumbará en el Radio City este viernes, desde las 8 p.m. en un show imperdible. Con temas como “Yo raise me up’ ‘What Child is This’, ‘Bring him home’, entre otros, el artista se se presenta como parte de su tour Bridge, su más reciente producción. Informes: ticketmaster

A disfrutar de jazz y cena

Con la actuación del pianista Nat Adderley Jr. esta noche es el encuentro ideal para disfrutar en pareja y con una cena romántica donde el acompañamiento ideal de recordadas melodías de jazz harán de esta cena una cita inolvidable. Dos shows, el primero a las 7:30 p.m. y otro a las 9:30 p.m., en Minton’s Playhouse (206 W 118th St, New York, NY 10026) se cumplirá esta cita para disfrutar el Día de San Valentín. Informes: mintonsharlem.com

Sábado 15

El Gran Combo, Jerry Rivera y Tito Nieves

Un concierto con pesos pesados de la salsa se celebrará este sábado desde las 8 p.m. en el legendario Radio City Music Hall, que se engalana para para recibir a estos grandes artistas que han dejado una huella en este género musical que se mantiene a pesar de los nuevos ritmos en el mercado. Los hijos de la Isla del Encanto pondrán a bailar a todos los asistentes con sus más grandes éxitos, ideales para seguir festejando el Día del Amor y la Amistad. Informes stubhub.com

Luis Enrique & Conjunto Clásico

Los recordados salseros Luis Enrique & Conjunto Clásico y Rey Ruiz deleitarán a sus fieles seguidores en un concierto que promete ser el cómplice del amor con motivo de la celebración del Día de los Enamorados. Los intérpretes de éxitos como “Yo no se mañana”, “Asi es la Vida”, “Tu no le Amas, le temes”, “Mi media Mitad”, “No me acostumbro”, “Luna Negra”, entre otros, se presentan en el Bergen Performing Arts Center de Englewood, Nueva Jersey desde las 8 p.m. Informes en: bergenpac.org

Domingo 16

Marisela en concierto

La “Dama de Hierro” retorna a la Capital del Mundo para un show que promete ser inolvidable y dedicado a todos los enamorados por el Día de San Valentín. Marisela, quien tiene más de 36 años de exitosa carrera con temas llenos de romanticismo como ‘Sola con mi soledad’, ‘Enamorada y Herida’, ‘Completamente Tuya’, entre otros. Se presentará en el teatro Westbury desde las 8 p.m., (960 Brush Hollow Rd. Westbury, NY) de Long Island donde espera deleitar a sus seguidores. La gira de Marisela por el área triestatal inicia mañana en The Palace Theatre en Connecticut y el sábado en el teatro Ritz de Elizabeth. Tendrá como invitada especial a la Reyna del Mariachi, Katherine Glen. Informes: ticketmaster.com o 1888 561-8757