Capello se enamoró de Messi en 2005 pero Rijkaard no lo dejó ir a la Juve

El técnico italiano recordó que tras ver jugar a Lio solo 20 minutos, se lo pidió al holandés Frank Rijkaard

El técnico italiano Fabio Capello recordó este jueves cómo, tras ver jugar a Lio Messi tan solo 20 minutos, le pidió al holandés Frank Rijkaard, entonces entrenador del Barcelona, que se lo cediese.

Fue el 24 de agosto de 2005, en el primer Trofeo Joan Camper que jugaba el argentino y que enfrentó al Barcelona de Frank Rijkaard contra el Juventus de Fabio Capello. Al italiano le bastaron las primeras acciones de “La Pulga” para comprobar que estaba ante un crack.

“Le vi con 18 años, titular en un Gamper. A los 20 minutos del partido salí del banquillo, me fui a por Rijkaard, entonces entrenador del Barça, y le dije en la banda si me lo dejaba para la Juve. No me lo dio”, relató Capello en el IV Bilbao International Football Summit (BIFS’20), un congreso que reúne en la capital vizcaína a destacadas personalidades del fútbol de elite y que se celebra este jueves en la zona VIP del estadio bilbaíno.