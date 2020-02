Francisca Lachapel le reclama a su prometido que las primeras 7 citas llevaba a sus amigos

Imperdible... Entra y mira el video

De reclamo… Francisca Lachapel aprovechó el especial que ‘Despierta América’ realizó por el Día de los Enamorados, y le reclamó a su prometido, Francesco Zampogna, de que en las siete primeras citas él llevara a ¡todos sus amigos!

En homenaje a San Valentín, el talento del show matutino de Univision compartieron sus historias de amor junto a sus enamorados, en un segmento que llamaron: “¿A quiénes amamos?”.

Este viernes le tocó a Francisca, quien junto a su prometido Francesco, se entrevistaron mutuamente en una charla donde contaron desde cómo se conocieron, hasta el momento en que su novio italiano le dio el anillo y le preguntó si quería ser su esposa.

En esta primera parte, Lachapel contó que se conocieron en el salón, que ella llegó y él estaba cortándose el cabello. En ese momento ella no sabía nada de inglés pero al verlo no pudo evitar decirle: “You look sexy”.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando Francisca le reclamó a su prometido el por qué, en las 7 primeras citas, fue acompañado de todos sus amigos, es que algo tan poco común le hizo dudar que realmente Francesco gustara de ella.

“Yo vengo de una familia muy grande, que tú conoces muy bien ahora, y esos hombres son mi familia, si ellos no me daban una aprobación de ti nada pasaba”, le confesó ante la sorpresa de ella.

Incluso hasta le dijo que uno de sus amigos le había dicho que lo pensara teniendo en cuenta que se trataba de una persona famosa y ese mundo era muy complicado.

Otro de los secretos que salió en esta primera parte de la entrevista, fue cuando viajaron a Dubai de vacaciones, en donde él le pidió que se casaran. Francisca confesó que ella lo esperaba ese momento en la primera cena, pero no pasó y eso le provocó una desilusión.

Claro, lo que no sabía era que su novio le tenía otra sorpresa mayor que ella definió como el momento más feliz de su vida.

La segunda parte de la entrevista, que promete ser mucho más picante, será este próximo lunes.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA:

