Piden al alcalde de Miami que trabaje a tiempo completo después de los escándalos en la ciudad

Está semana tuve la oportunidad de visitar a muchas de nuestras personas de la tercera edad, ofrecerles un rato lleno de música y comida para hablarles de nuestros logros y planes futuros además de mostrarles nuestro respeto, consideración y agradecimiento ************************************* This week I was able to visit our seniors and bring a paella lunch at the Little Havana Activities Senter and show our appreciation to our seniors at Joe Moretti Apartments #Commissioner #JoeCarollo #District3 #LittleHavana #CalleOcho #Miami #CityOfMiami