Por qué nunca debes lavar de inmediato tu sartén caliente con agua fría

Este problema puede ocasionar problemas de salud en tu familia

Si inmediatamente después de cocinar, so pretexto de dejar espacio en la estufa o simplemente porque deseas enfriarlo, colocas tu sartén caliente en el fregadero y hasta le hechas un poco de agua para quitarle la grasa, hay una mala noticia para ti, para tu utensilio de cocina y hasta para la salud de tu familia.

Seguro has escuchado un sonido burbujeante, pero no le has dado importancia. Poner un sartén caliente en agua fría provoca algo llamado choque térmico. Puede arruinar sus sartenes, incluso los caros.

El metal se expande a medida que se calienta. La mayoría de las ollas y sartenes están hechas de múltiples capas de metal, como acero inoxidable y aluminio. También pueden tener un recubrimiento esmaltado o antiadherente. Cada uno de estos materiales se expande y contrae a diferentes temperaturas, lo que nunca se nota cuando el cambio ocurre gradualmente. De la misma manera cuando se enfrían de manera natural con la temperatura ambiente, todas las capas se contraen al mismo tiempo.

El problema surge cuando introduces un cambio repentino de temperatura, como poner un sartén caliente en agua fría. Aquí es cuando ocurre el choque térmico, los metales se enfrían demasiado rápido y el sartén realmente comienza a tirar contra sí misma. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será el impacto, pero incluso una pequeña cantidad de agua fría en el fondo del fregadero puede hacer que la sartén se deforme, se rompa, se agriete o se astille.

Los sartenes deformados son un problema importante porque, entre otras cosas, permiten que el aceite se acumule en un lado o en el otro haciendo que la cocción no sea uniforme, pero éste debe ser de tus menores preocupaciones, porque si el acabado de esmalte o el recubrimiento antiadherente se revienta o agrieta, estos pueden llegar hasta su comida y ser ingeridos por su familia causándoles graves enfermedades.

La mejor manera de evitar este tipo de daño es dejar que sus sartenes se enfríen gradualmente en la estufa. Si necesita hacer espacio, coloque el sartén sobre un salvamanteles u otra superficie resistente al calor.