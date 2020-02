¡Todo es culpa de Layún! Santiago Cáseres revela que Layún lo convenció de ir al América

El ex americanista recomendó al volante argentino aceptar la oferta de las Águilas

Santiago Cáseres fue el último refuerzo que contrató el América para el Clausura 2020, con la difícil misión de cubrir el lugar que dejó ausente Guido Rodríguez. Sin embargo, lo que no se sabía era que el mediocampista argentino aceptó la propuesta de fichar con las Águilas gracias a, nada más y nada menos, Miguel Layún.

‘Santi’ y Layún coincidieron en el Villarreal en el 2018 y formaron una buena amistad. En una entrevista para ESPN, Cáseres confesó que cuando recibió la llamada del América, pidió referencias a su amigo Layún, quien le recomendó fichar con las Águilas.

#PorSiTeLoPerdiste 👀👇 Layún influyó en Cáseres para llegar al América 🦅 ⚽https://t.co/o5KjaZAUpZ — Futbol Picante (@futpicante) February 14, 2020

“Sí hablé con él (Miguel Layún). Le pedí referencias del club y me llevaba bien con él. Sé que era un voto de confianza, así que cuando me dio las referencias, no lo dudé y firmé. Me dijo que era un club de primer nivel y el club más grande que había, un club muy mediático y que con responsabilidad y sacrificio me iba a ir bien”, confesó el nuevo refuerzo azulcrema.

Santiago Cáseres ya jugó algunos minutos con el América en la victoria de las Águilas 2-1 ante el Querétaro del 9 de febrero pasado.