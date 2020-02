Desmienten liberación del Rey Zambada y Chapo Diputada por testificar vs el Chapo Guzmán

Estas son las razones por las cuáles el familiar del Mayo Zambada y la amante del Chapo siguen bajo custodia de Estados Unidos

El narcotraficante Jesús “el Rey” Zambada así como Lucero Guadalupe Sánchez, exlegisladora mexicana conocida como la Chapo Diputada no han sido liberados como se informó recientemente en diferentes medios.

“Para quedar libres la orden tendría que venir de un juez federal y de nadie más”, explicó un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos citado anónimamente para el semanario mexicano Proceso, al referirse también a Jorge Cifuentes, narcotraficante colombiano que ayudó al Chapo a trasladar cocaína desde Ecuador.

“Los tres o están bajo la custodia de los US Marshalls (alguaciles federales) o en el programa de testigos protegidos” y es por ello que sus nombres ya no aparecen como si estuvieran bajo la tutela del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Lo que explica el por qué el reportero de The New York Times, Alan Feuer, quien ironizó sobre los beneficios que habría obtenido el Rey Zambada tras participar como testigo protegido en el juicio en contra de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Cuando el BOP publica que ya no tiene bajo su custodia a un reo, hay dos explicaciones a decir de la fuente de Proceso:

“La primera, es que el reo está en poder de los alguaciles porque lo están llevando a juicios o a su juicio (y para ello tiene que salir de prisión, ya sea a testificar o estar frente al juez de su caso) y la segunda, puede ser que ya ingresó a un programa de testigos protegidos”.

E insistió que “para ambas situaciones, la liberación debe ser dictaminada por un juez federal, el Buró Federal de Prisiones no tiene la potestad de liberar a nadie, para eso existe el poder judicial” según la explicación.

Además puso como ejemplo la vez que el Chapo Guzmán estaba siendo enjuiciado cuando la página oficial del BOP dio cuenta de que había sido liberado y ya no estaba bajo su responsabilidad si no en manos de los alguaciles federales que se hacían cargo de los traslados a la corte y a una cárcel estatal donde se quedaba cuando no había audiencia de su juicio.

