Deontay Wilder lanza advertencia: “Si Fury me busca, será una noche corta”

El estadounidense aseguró que su instinto le dice que nadie podrá vencerlo

El campeón mundial pesado del CMB, Deontay Wilder, aseguró que es mejor que Tyson Fury siga su plan de juego, pues si va al choque y a buscar una pelea frontal contra él, lo más probable es que será una noche corta, pues saldrá noqueado.

“Si Fury me trae toda su fuerza, mientras ya estoy aplicando esa fuerza lanzándole, entonces sabes, será una pelea interesante. Será una noche corta. Para peleas interesantes y noches cortas, puedes contar conmigo, porque no me pagan por las horas extras”, explicó el monarca en una conferencia telefónica a nivel internacional.

“Mi instinto me dice que estoy listo. Estoy en la mejor forma de mi vida. Mi instinto me dice que estoy preparado más que nada. Estoy a punto de montar un espectáculo. Mi instinto me dice que soy el campeón mundial de peso pesado y que no puedo ser vencido”, agregó.

La cuenta regresiva hacia la gran pelea de peso completo ha comenzado, pues el próximo sábado todas las declaraciones quedarán a un lado cuando dos de los pugilistas más admirados por la afición suban al ring a dejar en claro quién es el mejor.