Kimberly Dos Ramos: Aunque salió de ‘Mira Quién Baila’ por bajos votos, igual iba a renunciar

"Mi cuerpo está en un punto que me pide a gritos basta, de hecho ya tenía como contemplado que si el público me escogía, lo más seguro es que iba a decidir parar

Adolorida hasta el grito y con fuertes calmantes, Kimberly Dos Ramos fue la eliminada de la semifinal de ‘Mira Quién Baila All Stars’, pues obtuvo el porcentaje más bajo de los votos, 16%… Sin embargo, en exclusiva, la actriz de ‘Rubí’ nos confesó que de todos modos pensaba renunciar.

Kimberly soportó hasta el final, y como toda una profesional, estar en el reality de Univision. Recordemos que desde hace tiempo se queja de un fuerte dolor en su cintura, y hasta debío ser trasladada de emergencia. Esta última semana tuvo que volver al hospital llorando en un grito del dolor.

En la semifinal, aunque sí realizó su primer baile, no estuvo en el duelo de hombres contra mujeres, y confesó que tampoco tenía preparado el segundo baile, ¿premonición? No, con o sin el respaldo de sus seguidores, para ella la competencia había llegado a su fin.

“Dios sabe por qué hace las cosas y el público también, yo y mi cuerpo necesitamos descanso por lo que estoy viviendo, y el dolor está fuerte, me voy contenta, me voy orgullosa, y me voy a descansar”, nos dice a la salida del show.

Es que sin duda ha sido una experiencia tan enriquecedora, que asegura que le despertó esos sentimientos que tenía dormido y sobre todo su sensibilidad. Sin embargo, ¿esperaba ser la de menos votos?

“Aquí uno no sabe que esperar, todo es totalmente diferente a lo que uno piensa, obviamente uno va a la pista y tiene el porcentaje… Es todo a la deriva y es parte de la magia del programa. Respeto la decisión del público tanto como la de los jueces, al fin de cuenta esto es un show y ustedes mandan”, asegura Kim.

Dada su condición, la pregunta sería, ¿si pasaba a la final, estaba preparada para afrontar otro baile?

“Sinceramente no, mi cuerpo está en un punto que me pide a gritos basta, de hecho ya tenía como contemplado que si el público me escogía, lo más seguro es que iba a decidir parar porque el cuerpo ya no podía más… Me la sufrí muchísimo esta semana con los ensayos, de las semanas más duras, por eso digo que no hay mal que por bien no venga”.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

Loading the player...