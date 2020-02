Por este error tu aspiradora podría no estar limpiando de manera adecuada tus alfombras

Una parte mecánica y una técnica podrían impedir la limpieza adecuada

Foto: The Creative Exchange / Unsplash

Si en alguna ocasión has escuchado decir de algún técnico que una aspiradora sin bolsa es un gran problema y son un gran negocio para las empresas (y para ellos también), realmente eso no tiene nada que ver ni afecta en el funcionamiento de la misma. El mayor conflicto es la ignorancia en el uso de la aspiradora por parte de los clientes quienes suelen vaciar el recipiente de la suciedad acumulada, mas no el filtro.

Los filtros, como su nombre lo indica, impiden el paso de las partículas de polvo y demás sólidos hacia el motor, sin embargo, cuando estos se encuentran saturados de suciedad, generan que el motor trabaje en exceso provocando que, tarde o temprano, termine por quemarse y deje de funcionar. Un filtro ronda los $30 el más costoso y por el reemplazo de un motor pagarías, sin mano de obra, alrededor de los $100, la mitad de lo que te costaría una aspiradora nueva.

Algunas personas podrían argumentar que sí limpian sus filtros, pero la mayoría lo hacen golpeando el filtro contra el interior de un bote de basura para que se caiga todo el polvo. A pesar de la espesa nube que genera esto (que si lo haces dentro del hogar, lo único que provocas es que mucho de lo aspirado regrese a su punto de origen), el filtro jamás se limpiará completamente de esa forma.

La recomendación para una mejor limpieza de tu filtro, por muy paradójico que parezca, es hacerlo con la ayuda de una aspiradora de taller, que suelen ser más potentes. Si no cuentas con alguna, puedes tratar de sacudir los pliegues con cepillos de cerdas suaves, aunque debes tener cuidado de no hacerlo de manera intensa para no romperlo. Eso sí, es menos efectivo que la aspiración pero más que el simple golpeteo del filtro.

Esto por la parte mecánica, pero ¿qué hay de la ejecución? Muchos de nosotros creemos que una aspirada por la alfombra es suficiente, y lo es siempre y cuando lo hagas de manera horizontal y, posteriormente, de manera vertical, para mejor limpieza.

Si limpias tus filtros de manera adecuada, revisas el funcionamiento de tu motor con frecuencia y aspiras en todas direcciones, estamos seguros que tu alfombra volverá a tener vida en tu casa.