Bob Bradley pudo dirigir en la Liga MX y no descarta hacerlo en el futuro

Where to watch #LAFC vs. @clubleonfc.

📺 FS2 (ENG)

📺 @TUDNUSA (SP)

📻 @980lameramera

⏰ 7 PM

💻 https://t.co/eXJNJmSlJm pic.twitter.com/2blfQm4SrS

— LAFC (@LAFC) February 18, 2020