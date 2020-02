Inmigrante detenido por ICE en Brooklyn tuvo su cita de asilo

Gaspar Avendaño Hernández, el padrastro del joven al que ICE le disparó en el rostro en un operativo en Brooklyn, asistió a su diligencia, pero no ha recibido todavía una respuesta y sigue encerrado

Gaspar Avendaño Hernández, el inmigrante detenido en medio de una brutal operación de ICE en Brooklyn la semana antepasada, donde su hijastro recibió un disparo en la cara, tuvo este martes su cita ante las autoridades de Inmigración, en medio del caso de asilo que interpuso ante USCIS.

Así lo confirmó su abogada, Jackie Pearce, quien antes de la diligencia había denunciado que su cliente, quien se encuentra detenido en el centro de detención de ICE Hudson County Correctional, de Nueva Jersey, ha sido víctima de malos tratos que incluyen aislamiento en solitario durante tres días.

Yatziri Tovar, vocera de la organización Make the Road NY, que está defendiendo al inmigrante, explicó que aunque Gaspar tuvo su entrevista donde debía justificar que hay motivos de miedo creíble para no poder regresar a su país, Las autoridades de Inmigración no le dieron ninguna respuesta todavía sobre si había pasado esa parte del proceso o no.

“El tuvo su entrevista de miedo creíble, que es parte del proceso del caso de asilo, pero todavía no sabemos del resutado de esa entrevista. Si pasa, lo ponen en proceso de migración regular, y lo pueden poner bajo discrecionalidad de salir con una fianza, y si no pasa, puede solicitar ver a un juez de inmigración”, manifestó Tovar, al tiempo que advirtió que como la respuesta sobre el resultado de su cita puede darse en cualquier momento (ser rápida o tardar) están exigiendo que sea liberado y la espere fuera de prisión.

“El todavía sigue detenido y seguirá detenido hasta que tengamos una respuesta de ICE sobre si lo va a soltar. Estamos pidiendo a ICE que lo deje salir, porque sabemos que mientras él esté en custodia de ICE no va a estar bien. Los primeros tres días estuvo en aislamiento solitario, no le dieron utensilios para comer y esos eventos fueron muy traumáticos para el señor Gaspar”, dijo la vocera de Make the Road. “Además él necesita tener más cuidado médico por lo que pasó (los golpes e impactos con un teaser que recibió en su detención). Necesita atención médica y al mismo tiempo apoyo de su familia, porque él vio al hijo de su pareja herido y eso es una situación muy dolorosa para su familia y para él”.