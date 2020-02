Jaime Camil casi se desmaya porque a su hijo le pusieron dos puntadas

Problemas de todo padre

Jaime Camil explica que a mitad de la promoción de la película “Loco por Ti” recibió una llamada de su esposa Heidi Balvanera que lo preocupó, pues le dijo que su hijo Jaime (5 años) había tenido un percance, así que el actor casi se desmaya.

“Mi hijo, a la mitad de la promoción, se lastimó, le pusieron puntadas, yo me quería desmayar. Se cayó, le pusieron tres puntaditas; pero ya saben, cuando la esposa te habla y es “no te asustes, todo bien” y tú “¿que chingaos paso? ¡algo pasó!”, y fue eso, pero todo bien”, platica.

El actor mexicano estuvo acompañado de su papá, Jaime Camil Garza y su mamá, Cecilia Saldanha-Da Gamma durante la premier en México de la cinta “Loco Por Ti”, pues el protagonista de telenovelas señala que le gusta estar rodeado de su familia en momentos como este.

“Pues es mi papá ¿cómo no va a venir?, si no viene, le digo ¿qué pasó hijo? y me habló, me amenazó dijo “Tony no se siente bien” y le dije “no se te ocurra decir que no vienes porque va a haber ped…”, pero muy lindo, siempre esta aquí, mi mamá también”, expresa.

Ante las especulaciones que decían que el papá de Jaime Camil era quien pagaba los proyectos del mexicano para darle una carrera, el mismo empresario asegura que ya se ha demostrado que no fue así.

“Ya se convencieron, el talento no se compra, que yo le pago la carrera, que yo le pago las películas ¡es una babosada eso!”, indica.

Jaime por su parte, toma con humor recordar ese tipo de declaraciones aunque dice que todavía hay algunos “necios” que siguen pensándolo.

“¿Te acuerdas? ¡qué loco! ya sé, pero siguen algunos necios por ahí, pero todo bien”, manifiesta.

Jaime evita hacer algún comentario sobre las acusaciones que ha recibido su cuñado Sergio Mayer, por parte de la periodista Anabel Hernández, quien en un programa de radio afirmó que el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados tuvo nexos con el narcotráfico.

“Como no sé qué esta pasando y llevo dos semanas de seis de la mañana a nueve de la noche, sin dormir, promocionando la película “Loco por Ti”, no tengo opinión y no es responsable opinar de temas que no sabes”, puntualiza.