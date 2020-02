Conmoción: asesinan a empleada dentro de biblioteca de Nueva York

Ya ningún lugar parece ser seguro en esta ola de violencia urbana

Sandra Wilson, empleada de seguridad en una biblioteca en el condado Rockland (NY), murió ayer tras ser apuñalada varias veces por un hombre que entró al lugar y la atacó en la recepción.

El sangriento hecho ocurrió en el 3er piso de la Biblioteca “Finkelstein Memorial” en Spring Valley alrededor de las 2 p.m. del martes, dijeron las autoridades.

La policía dijo que el sospechoso, Blanchard Glaudin, intentó escapar justo después del ataque, pero varias personas en la biblioteca, incluido un joven de 15 años, lo detuvieron hasta que llegó la policía, detalló NBC News.

Un testigo contó a Fox News que él y otros se apresuraron a ayudar a la mujer herida. Dijo que la gente le ofreció piezas de ropa para que él pudiera fabricar un vendaje para sus heridas.

Los paramédicos llevaron a la mujer de 52 años al Hospital Good Samaritan, donde murió.

El detenido es un residente de Spring Valley de 25 años de edad. No están claras las razones del ataque ni si conocía a la víctima.

El senador estatal David Carlucci (D), quien representa el área, dijo en un comunicado que está orando por la familia de la víctima. “Muchos en nuestra comunidad visitan la Biblioteca Finkelstein Memorial, y es un lugar al que he llevado a mis propios hijos y siempre me he sentido seguro (…) Estoy extremadamente molesto por este acto de violencia que incitó más miedo y caos en nuestra comunidad unida”.

Carlucci dijo que trabajaría con funcionarios de la biblioteca y el estado para mejorar la seguridad.

La biblioteca fue cerrada de inmediato y anunció en su página de Facebook que permanecería así hoy miércoles.

ý