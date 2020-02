La confesión de Bárbara de Regil: “Yo era tóxica”

Cómo esta famosa se convirtió en un ejemplo de vida saludable

No está certificada para dar clases de ejercicio, tampoco se ha puesto en contacto con psicólogos y nutriólogos para ofrecer consejos emocionales o de alimentación; sin embargo, Bárbara de Regil está convencida de ser un ejemplo para sus seguidores, para los que preparó la clase Cardio Motivacional.

Con una experiencia de 17 años ejercitando su cuerpo, la protagonista de Rosario Tijeras aseguró que creó estas charlas a petición de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram.

“Yo me siento un ejemplo, siento que soy una mujer que ha superado muchas cosas. Me falta mucho por hacer, crecer y aprender”, comentó Bárbara, quien dará esta clase el domingo 8 de marzo en el Centro de Convenciones Pabellón M.

“Yo era una mujer muy tóxica, peleonera, poco paciente. Fui una mamá muy joven, a los 16 años. Me he superado y hoy tengo 32 años y tengo una hija de 16 años”.

Aseguró que este concepto de hacer ejercicio no lo planeó por dinero o porque necesitaba trabajo, porque ella, antes que nada, es actriz.

“Mucha gente quiere estar súper fitness y bien buena, pero es más importante lo que está dentro”.

Al cuestionarle si se certificó para ser dar esta clase, dijo que no, lo que la avalan son sus 17 años cuidando su figura.

“No me he acercado a psicólogos ni nutriólogos, ni nada; soy actriz, soy una mujer sumamente sensible, soy mamá, esposa, tengo 32 años, soy trabajadora, soy mujer, hago mil cosas y aquí estoy sentada siendo fuerte y poderosa”.

En su Clase Cardio Motivacional los asistentes bailan, cantan, brincan, gritan y se liberan, como cuando van a un concierto, indicó la actriz.

Al abordar el tema de los “haters” que la atacan por su estilo de vida saludable y por recomendar evitar comer los tacos fritos, Bárbara dijo que no se engancha, al contrario “siente feo”.

“Pues tacos fritos no como, escucho audio libros, leo mucho. Quien ataca y hace los memes es gente herida. Yo tengo tengo tiempo para memes.

“Yo les contesto a 20 o 30 personas todos los días (en redes sociales), yo nunca contesto agresiva. Una chava me pone ‘eres súper hipócrita’; le puse ‘si quieres deja de seguirme, así para que ya no me estés viendo…”.