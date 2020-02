El señor de 77 años fue atacado después de sacar dinero del cajero automático

Un adulto mayor se defedió a puño limpio de un ladrón que lo interceptó después de sacar dinero de un cajero automático.

Según un video de The New York Post, el hombre de 77 años no lo pensó dos veces cuando un sujeto intentó quitarle el dinero.

Tras un forcejeo, el abuelito levantó los puños, listo para enfrascarse a golpes con su agresor, quien tomó la misma postura.

No hay audio, pero el adulto mayor hizo huir al sujeto.