“Estamos unidas por el mismo hombre”: Lety Calderón revela cómo es su relación con Yadhira Carrillo

La actriz también reveló detalles de su relación con las ex parejas de Juan Collado

Hace unas semanas, Leticia Calderón fue abordada por algunos medios de comunicación durante la alfombra roja del musical ‘Hoy no me puedo levantar’, en donde se negó a hablar de su relación con Yadhira Carrillo debido a la presencia de uno de sus hijos.

Pero una vez más la actriz fue cuestionada sobre cómo se lleva con la actual pareja de su ex, Juan Collado y sin problema alguno, la estrella de las telenovelas respondió:

“Con todo respeto y toda verdad lo digo, no somos amigas, a lo mejor en otras vidas. En este momento las circunstancias no lo dan y tampoco somos enemigas. No me llevo, tampoco quiere decir que la odie“, aseguró con gran sentido del humor.

En cuanto a los rumores que aseguran Collado le fue infiel con Yadhira cuando ellos aún estaban casados, Lety recordó que cuando sus hijos nacieron la actual pareja aún no se conocía: “Él se fue cuando mis hijos tenían 2 y 3 años. Es más, me enteré que también Juan anduvo con otra persona conocida, también compañera”.

Reconoció que el padre de sus hijos es un gran hombre, sin embargo, ha tenido muchas parejas por lo que bromeó asegurando que debió haber nacido en otro lugar del mundo:

“Se equivocó su nacionalidad, el debió ser árabe o algo, pero no pasa nada. Todas las ex y las nuevas nos conocemos y nos llevamos bien y tarde o temprano estamos unidas por el mismo hombre”, expresó frente a las cámaras del programa Despierta América.

A diferencia de la ocasión anterior, Lety explicó por qué no ha ido al reclusorio norte de la Ciudad de México, lugar en el que permanece Collado desde junio de 2019, en donde es investigado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada:

“Mucha gente ha criticado que no he ido (al reclusorio) y que cualquiera puede llegar y formarte como si estuvieras en las tortillas y ya pasas, pero no es así, tiene que solicitarlo la gente que está adentro y luego hacer una serie de papeleos y ya después puedes entrar”, confesó que hay una lista de aproximadamente 12 personas y son las únicas que pueden visitarlo porque ya están pre autorizadas.