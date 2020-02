¡Esta cláusula no la tiene ni Neymar! Jugador uruguayo se puede ausentar los días de concierto de sus bandas favoritas

View this post on Instagram

¡Un año más! "Bigote" López y su cláusula ricotera 👑 El capitán y símbolo el club renovó contrato por un año más, y amplió su cláusula especial. No solo podrá ausentarse para ver al @indiosolarioficial, sino que también cuando toquen @losfundamentalistasok o @skaybeilinsonoficial. ¡BIG8TE ETERNO! #CulturaDeBarrio ❤️💛💜