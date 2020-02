Hay un ganador de un premio de Powerball de $7 millones en California

Nadie ha reclamado aún el premio gordo, tiene 180 días para hacerlo

Alguien compró un boleto de Powerball en California que ganó un premio de $7 millones de dólares en un supermercado en San Leandro, dijeron el jueves funcionarios de la lotería.

Hasta ahora, nadie se ha presentado para reclamar sus ganancias del juego Powerball del sorteo miércoles por la noche, que serán de $7,054,359 dólares antes de impuestos.

El boleto fue comprado en una máquina de juegos de lotería en FoodMaxx, en 699 Lewelling Blvd.

El jugador eligió los cinco números ganadores del sorteo del 19 de febrero, que fueron 10, 12, 15, 19 y 56, pero no seleccionó el número de poder, que fue 19. Eso habría significado $50 millones de dólares en ganancias.

Nadie en el estado eligió los cinco números y el número de poder, por lo que el próximo premio mayor del juego de lotería Powerball del sábado será de al menos $60 millones de dólares.

Un empleado de la tienda que pidió no ser identificado dijo que ni siquiera sabían sobre el gran ganador hasta que los medios lo notificaron. La tienda no sabe si alguien ha reclamado el premio todavía. El empleado no podía recordar que un boleto tan grande se vendiera en la tienda antes.

El empleado dijo entre risas que podría haber sido de un compañero de trabajo, “ya que un par ha llamado hoy para decir que estaban enfermos”.

El ganador tiene seis meses desde el sorteo de lotería para reclamar el dinero.