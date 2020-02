Sherlyn pone un alto al programa Ventaneando y exige respeto a su maternidad

“Con los hijos no se juega”: La actriz se mostró molesta y envió un contundente mensaje al programa

Luego del tremendo escándalo que se armó por las polémicas declaraciones de Lambda García en Ventaneando, Sherlyn explotó en contra del programa por sacar de contexto la información y no respetar su maternidad.

Este jueves, el programa Ventaneando aseguró que el actor y conductor Lambda García confesó los deseos de Sherlyn para que este fuera el padre de su hijo, sin embargo, es la misma actriz quien decidió expresar su sentir en los comentarios de la publicación realizada en el perfil oficial de Instagram del programa de TV Azteca.

“A @ventaneandouno y a los que opinan sin saber y sacan de contexto las declaraciones para tener una nota, es claro para todos que estamos atravesando uno de los peores momentos para ser mujer en México, feminicidios, abusos, violencia, secuestros, machismo, sueldos que no son equitativos y al final todo se reduce a una cosa FALTA DE RESPETO, me sorprende mucho que en esta época un medio con tantos años de trayectoria se sume a atacar a una mujer pública y lo más importante SU MATERNIDAD, si yo DECIDÍ no buscar un papá para mi hijo, no veo quien les asignó esa tarea. Las conductoras del programa son mamás y saben bien que con los hijos no se juega y que entre nosotras debemos apoyarnos y los hombres tienen la obligación de cuidar nuestra integridad y no violentarnos, ¿es tan difícil que en pleno 2020 una mujer independiente que lleva trabajando 29 años se haga cargo de su maternidad? Así que reitero Respeto a la mujer y a sus decisiones que nadie les está pidiendo que eduquen a mi hijo o lo mantengan”, expresó la actriz de 34 años de edad.

Ante el lamentable suceso que vivió el actor, este viernes decidió enfrentar su responsabilidad pidiendo de forma respetuosa y honesta una disculpa pública a Sherlyn, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años.

“Quiero que la gente sepa que fue un error haber hablado de más y haber hablado de una forma que podía dañar tu imagen y nuestra imagen como amigos. Quería ofrecerte una disculpa por eso que se dijo”, fueron las palabras que expresó durante el programa ‘Hoy'”.

A pesar de reiterar que se equivocó al bromear con un asunto delicado y enviar un comunicado de prensa, los conductores de Ventaneando insistieron que se trató de una declaración seria y aseguraron que el “show” de pedir disculpas fue planeado por la productora de ‘Hoy’ para crear polémica.