¿Bianca Marroquín la madrina de Adrián Lastra para debutar en Broadway?… Desde su puesto de jueza del ‘Mira Quién Baila All Stars’ ella se ha convertido en una fan del trabajo, la disciplina y el talento del actor. Él siente admiración por la estrella mexicana y el destino los puede terminar uniendo en un escenario ¿de New York?

Adrián Lastra es un buscador de sueños y lucha hasta el cansancio por conseguirlos… De la internacionalización de su personaje de Pedro Infante en ‘Velvet’, soñó con estar en Hollywood, se mudó 4 meses a Los Angeles y logró estar en la película ‘En Brazos del Asesino’... Luego le llegó la propuesta de ‘Mira Quién Baila All Stars’ y, con su disciplina, talento y la conquista del público, está en la final… Ahora va por el próximo: ¿Broadway?

-Adrián, ¿tú te ves en Broadway con ella (Bianca Marroquín)?

“Uy… Ojalá, ojalá… Yo me dedico, soy actor, he bailado en teatro musical… Si se me da la oportunidad de hacer un show en Broadway, tocaría el cielo y diría: ‘Yo ya he llegado, yo ya estoy'”.

-Bianca, ¿serías su madrina en Broadway?

“A mí lo que me encanta de Adrián es su compromiso, su entrega, el respeto que él le tiene al escenario. Él toma siempre cada gala muy en serio y en eso me identifico yo, es por eso que yo le celebro tanto porque me encanta lo entregado y disciplinado que es”.

Bianca es una de las personalidades latinas más respetadas en Broadway, en donde ha participado de obras como ‘Chicago’, en el papel de Roxie Hart; ‘The Pajama Game’, como Carmen; e ‘In the Heights’ como Daniela… ¿La próxima será con Adrián?

