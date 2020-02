El coronavirus deja en negativo a los mercados

Los inversionistas de todo el mundo registran pérdidas por el miedo a las consecuencias económicas de la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el coronavirus no es una pandemia, no obstante las últimas cifras de rápidos contagios y muertes en Irán, Corea del Sur e Italia han desarmado la confianza de los inversionistas mundiales que ahora se temen consecuencias económicas negativas de alcance. El Dow Jones, el índice más volátil de la Bolsa de Nueva York, perdió casi 1,000 puntos apenas se abrió la jornada de contratación.

Todos los mercados en Asia empezaron la semana con fuertes pérdidas, desde Australia hasta India pasando por Taiwan. La ola de caídas y números negativos se extiende en estos momentos en Europa, donde se vive la mayor caída de las Bolsas desde el Brexit. Se han registrado 220 casos en Italia y cinco fallecimientos en una de las zonas claves desde el punto de vista económico del país.

En EEUU no hubo contención cuando el reloj marcó la hora de apertura. Todos los índices, desde los más volátiles como el Dow Jones (-965 puntos, -3.34%) y el Nasdaq (-371 puntos, -3.91%) hasta los más firmes como el S&P 500 marcaban fuertes pérdidas del -3% (-101 puntos) al cierre de la actualización de esta nota a las 12.11 AM ET.

Más aún, el precio del petróleo también está a merced de las apuestas a la baja. El Brent, caía un 4.1% y el WTI, que es el barril que se comercializa en EEUU perdía un 3.9% para quedar a apenas dólar medio por encima de los $50 por barril.

El precio del petróleo es clave para la buena marcha del sector del fraking en EEUU porque los costos de operar las explotaciones del petróleo de esquisto, que ha permitido al país ser una potencia productora, son muy elevados y un precio bajo por barril compromete la rentabilidad de la producción.

El otro punto vital del mercado, la deuda pública, mostraba bien a las claras los síntomas febriles. El bono del Tesoro a 10 años registraba una rentabilidad del 1.36% cuando el viernes cerró a 1.47%.

Si ya estaba bajo el porcentaje de rentabilidad la semana pasada, lo del lunes muestra cómo la deuda del estado se ha convertido en el lugar refugio de los inversores que salen del mercado de acciones. La deuda, o bonos, se mueve al revés que las acciones: cuanta más demanda hay por su compra menos rentabilidad se paga por ella por parte del estado. El hecho de que haya caído su rentabilidad significa que muchas personas están apostando por el valor seguro que es el Estado frente a la que se percibe como mayor fragilidad de las empresas en momentos turbulentos como estos.

La caída del bono a 10 años, que informa de las tasas a largo plazo como los hipotecarios (que pueden seguir cayendo) es uno de los signos vitales más estudiados por parte de los economistas que ahora anticipan que el marzo la Reserva Federal podría tener motivos para bajar tasas de interés otra vez.