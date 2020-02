¡Crack! Torres Nilo ayuda económicamente a portero con cáncer

El guardameta confesó que agradece el noble gesto

El jugador de los Tigres de la Liga MX, Jorge Torres Nilo ha demostrado su calidad de persona fuera de la cancha al apoyar económicamente a Bernardo Gradilla, portero mexicano con cáncer, que milita e la liga de Nicaragua.

El guardameta confesó que recibió la ayuda por parte del defensor de Tigres, al cual agradece el noble gesto.

Jorge Torres Nilo y una causa inesperada con futbolista mexicano en Nicaragua 🙏https://t.co/psksDmsRvq — Futbol Picante (@futpicante) February 25, 2020

El pasado 30 de enero se informó que el arquero fue diagnosticado con cáncer de testículo, desde entonces, ha recibido apoyo de varios personajes del medio futbolístico, pero el gesto de Torres Nilo es algo que agradece de todo corazón.

En entrevista con ESPN el arquero mexicano narró que cuando publicó su situación el jugador de Tigres le mandó un mensaje por redes sociales para mandarle oraciones y buenos deseos.

“Dijo que iba a estar orando por mí, que confiara en Dios. Se sumó a la causa y me apoyó con algo de dinero; me hizo un deposito económico. Estoy muy agradecido con él; sin siquiera conocerme, sin siquiera haber cruzado una palabra en algún momento con él, me apoyó y ha estado muy al pendiente de mi salud”, dijo el futbolista para la cadena televisiva.