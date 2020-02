Marta Sánchez comparte su mamografía en Instagram

View this post on Instagram

No tendría que colgar esta foto si no fuera por que creo que os puede ayudar a concienciaros de la importancia que tienen las revisiones. Así que, las que lleváis tiempo sin pedir cita para vuestra #mamografia ya sabéis lo que tenéis que hacer mañana sin falta!!!👍🏼✌🏻Gracias al doctorJose María Pérez Aznar que tantos años lleva tratándome y a mi querida Julia Fernández Morís, que trajo a mi hija al mundo y que nos mima siempre con tanto cariño. Y gracias a #ausonia @ausonia_es por ayudarme a sentir que se sigue avanzando y seguimos luchando por #unmundosincancer #revisiones #aecc #martasanchez #martisimasanchez 💗🎀🌏🌸