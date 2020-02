7 trucos para eliminar los vellos de la cara

Consulta a un dermatólogo sobre cuál procedimiento es el más adecuado según tu tipo de piel

Los vellos en la cara puede que no sean molestos para los hombres, pero para las mujeres es un verdadero calvario, pues no hay nada más molesto que tener bigotes, no muy visibles, pero al fin y al cabo están ahí.

Es por ello que la Guía Femenina, recomienda siete trucos para eliminar los vellos de la cara de manera saludable, sobre todo aquellos que están por encima de los labio y en la barbilla:

1. Depilación con cera

Esto es algo que ha existido durante años y ha sido de gran utilidad, ya que saca el vello desde la raíz y pasan hasta cuatro semanas para volver a ver.

Lo puedes hacer en casa o pagarle a alguien para que lo haga, y usar cera fría o caliente. Puede que después de que te lo hagas tengas esa zona enrojecida, tranquila eso es normal. Pero si tienes una piel muy delicada es necesario que tengas cuidado.

2. Afeitadora

Puedes aplicarla como lo hacen los hombres también, afeitadora y jabón, pero tendrás que hacerlo cada 3 o 4 días, ya que el vello vuelve a aparecer en ese tiempo. Si decides aplica este método debes rasurarte en la misma dirección que crece el vello, así evitarás una irritación.

3. Pinzas

Esas pinzas que usas para sacarte las cejas también te funcionan para quitar el vello de tu cara, aunque te tomará bastante tiempo hacerlo, pero los quitarás de raíz.

4. Cremas depilatorias

Estas cremas están disponibles para cualquier tipo de piel, aunque no las quita de raíz como la cera y las pinzas.

5. Bicarbonato de sodio

Haz una pasta con un vaso de agua y una cucharada de bicarbonato de sodio.

Coloca a calentar el agua hasta que hierva, luego agrega el bicarbonato, revuelves hasta que no veas grumos y luego dejas reposar hasta que la crema esté tibia.

Después coloca un algodón humedecido con la crema en las zonas de la cara donde quieras eliminar los vellos, lo sujetas con una cinta adhesiva y te lo dejas toda la noche. Al despertar te lo retiras, limpia la zona e hidrata.

6. Miel, limón y avena

Necesitas: dos cucharadas de miel, dos de zumo de limón y una de avena en copos, mézclala hasta que obtengas una crema.

Te la aplicarás en la cara como si fuera un exfoliantes con masajes circulares y en dirección contraria a la que crece el vello, hazlo por unos minutos, luego lo retiras con agua y te colocas una crema hidrante en el rostro.

Si lo haces dos o tres veces por semana conseguirás mejores resultados.

7. Mascarillas de papaya y cúrcuma

Con tres cucharadas de papaya y ½ de cúrcuma en polvo, aplasta la papaya hasta que sea puré y le agregues la cúrcuma hasta que se vuelva una crema.

Aplícala en las zonas donde esta ese vello indeseado con masaje circulares y en la dirección contraria del crecimiento de esos pelitos. Déjalo allí 15 minutos y retiras con agua.

Asimismo, existen métodos para eliminar por completo esos vellos como la fotodepilación (IPL), y la depilación con láser, las cuales dependiendo del tono de la piel y de los vellos, van a requerir de varias sesiones.