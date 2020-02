“Nos siguen violando”: el contundente mensaje de Kate del Castillo por las mujeres

View this post on Instagram

“Nos siguen violando, torturando y matando. Es increíble que los números de mujeres desaparecidas sigan creciendo. ¿Cómo podemos pararlo? El cambio está en que todos alcemos la voz por tantas que no pueden aún hacerlo”. ☝🏻 Por eso apoyo a la campaña #onebillionrising @UnBillóndePieMéxico/OneBillionRisingV-DAY @VDay en su lucha para acabar con la violencia hacia la mujer. #violenciacontralamujer #violenciadegenero #niunamenos #Eveensler #Rise2020 #RaiseTheVibration #VDay #1BillionRising #RiseResistUnite #RiseInSolidarity #UntilTheViolenceStops @naiime