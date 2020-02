Video: Kim Kardashian y Kourtney Kardashian llegan a los golpes en ‘KUWTK’

La pelea entre hermanas se intensifica

La nueva temporada de “Keeping Up With the Kardashians” está por estrenar en el canal E! y la tensión entre hermanas se intensifica. Desde la temporada pasada Kourtney Kardashian había expresado su descontento con el reality show.

Kourtney se ha vuelto más privada con su vida porque siente que entre más se expone, la gente más opina. Sus hermanas Kim Kardashian y Khloé Kardashian enfrentaron a su hermana mayor porque ha dejado de grabar para el programa.

A Kim y a Khloé no se les hace justo que ellas sean tan abiertas con sus vidas y Kourtney sea cerrada. La relación entre las hermanas se ha deteriorado y en cada momento que pueden, se atacan.

En un avance de la nueva temporada que estrena el 26 de marzo, se ve como Kourtney y Kim llegan hasta los golpes. El altercado fue captado por las cámaras y los seguidores de las famosas serán testigos del momento incómodo.