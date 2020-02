Agenda Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

La fiesta es este fin de semana con los conciertos para rendir homenaje a la Independencia de República Dominicana

Jueves 27

Festival de cine sobre la mujer

Desde este jueves hasta el sábado 1 de marzo se realizará el festival de cine ‘Athena Film Festival’, a desarrollarse en el Barnard College (3009 Broadway, New York, NY 10027) y donde se rendirá tributo a la mujer con varios largometrajes. El evento, que cumple 10 años, abrirá a las 7 p.m. en el teatro Miller con la producción “Soy Mujer” de Unjo Moons y concluirá con “ROCKS” de Theresa Ikoko y Claire Wilson y dirigida por Sarah Gavron. Informes: athenafilmfestival.com

Viernes 28

Guillermo Dávila en concierto

Para esos románticos empedernidos, el actor y cantante venezolano se presenta esta noche en Baru Lounge, (91 Fleming Ave, Newark, NJ, 07105) desde las 10 p.m. El show recordará toda la historia musical del exgalán de telenovelas quien intérpretará temas como “Solo pienso en ti”, “Tesoro Mío”, “Cuando se acaba el amor”, “Barco a la deriva”, entre otros que marcaron toda una época en los años 80. Informes: boletosexpress.com

Dembow Fest

Con motivo de las fiesta de Independencia Dominicana, desde las 10 p.m. en La Boom (NY, 56-15 Northern Blvd, Woodside, NY 11377), se presentan Secreto, Bulin 47 y Chimbala, para animar las celebraciones quisqueyanas a puro ritmo reggaetonero de principio a fin. Informes: laboomny.com y boletosexpress.com

Crucero y jazz

Disfruta de una tarde a bordo de un crucero amenizado por un conjunto de jazz, desde donde podrás disfrutar del skyline de Manhattan iluminado y la Estatua de la Libertad en un paseo inolvidable y romántico de dos horas de duración. El barco estilo años 20 es ideal para una noche romántica. Punto de partida: Classic Harbor Line, 62 Chelsea Piers, (Pier 62, New York, NY 10011) Informes: nuevayork.es

Celine Dion en concierto

Una de las voces más privilegiadas en el ámbito musical, la cantante canadiense Celine Dion, traerá su show al Barclays Center de Brooklyn esta noche, desde las 7:30 pm. Dion, quien en noviembre pasado lanzó su más reciente producción, “Courage”, realizará un show que sin duda hará vibrar a todos los asistentes con sus principales temas como “My Heart Will go On”, “The Power of Love” y “I’m Alive”. Informes: barclayscenter.org

Obra ‘La Construcción del Muro’

¿Qué sucede cuando el discurso del odio gana influencia política? ¿Estamos tan lejos de vivir las consecuencias de tal escenario? Estas son algunas de las preguntas que subyacen en el estreno en Nueva York de “La Construcción del Muro”. La adaptación teatral multimedia costarricense de “Building the Wall”, del ganador del Premio Pulitzer-Tony Robert Schenkkan, imagina un resultado del odio contra los inmigrantes. Lo que encuentran al otro lado de la frontera podría ser más real de lo que el público quiere aceptar. Desde el 27 de febrero al 15 de marzo en el Teatro LATEA (107 Suffolk Street (2nd Floor) Clemente Soto Vélez Cultural Center), con presentaciones de jueves a domingo. Información: https://teatrolatea.org/la-construccion-del-muro/

Sábado 29

Obra ‘Hecho en Puelto Rico’

Boletos: http://www.eventbrite.com/e/hecho-en-puelto-rico El éxito internacional del teatro puertorriqueño, Hecho en Puelto Rico, regresa a la ciudad de Nueva York para cambiar de escenario y presentarse en el prestigioso Lincoln Center. El actor, escritor y director del monólogo, Ángel Vázquez, trae su unipersonal que es además una comedia musical. Una obra que retrata y enaltece a la comunidad boricua, mientras saca carcajadas al público. Durante el evento, se llevará a cabo un acto benéfico para levantar fondos para asistir a los damnificados del terremoto del suroeste de Puerto Rico. La ayuda será canalizada por la compañía de teatro Pregones. Este sábado a las 7:30 p.m., en el Clark Studio Theatre del Lincoln Centerr, 165 West 65th Street, 7th Floor ,

Fernando Villalona & Sergio Vargas

Una cita imperdible para festejar la Independencia Dominicana es el concierto de dos hijos de Quisqueya, Fernando Villalona, ‘El Mayimbe’ y Sergio Vargas, dos ídolos de la música quienes se presentan esta noche en Típico Dominicano, (1390 St. Nicholas Ave. New York, NY 10033), desde las 10 p.m., en una fiesta para disfrutar sus mejores éxitos que marcaron toda una época. Informes: boletoexpress.com.

Luis Vargas en concierto

Luis Vargas, ‘El Rey Supremo de la Bachata’, rendirá un merecido homenaje a Quisqueya por la celebración de su Independencia, con un concierto que pondrá a bailar a todos los dominicanos que asistan a Gran mar de Plata, (3175 Fulton St, Brooklyn, NY 11208). Vargas, intérprete de temas como “Los últimos”, “Volvió el dolor”, “La distancia”, “Loco de Amor”, entre otros, tendrá varias sorpresas para los asistentes. Informes: Boletoexpress.com

TANGO & DANCE Performance

¿Es el Bandoneón una criatura viviente? Puede parecer así … En las manos de un músico experto comienza a quejarse y a quejarse, a respirar y a cantar. Pocas personas pueden manejarlo como Raúl Jaurena, quien literalmente lo abraza y saca de él toda la gama de emociones que esta instrumentación única es capaz de evocar. Ganador del Grammy Latino en 2007 por el álbum I Love Tango, se presentará en el Thalia Spanish Theatre de Nueva York (41-17 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104). Entrada general $25. Información: http://nyork.cervantes.es