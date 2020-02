Alejandra Espinoza y los problemas físicos con su cuerpo

La belleza quiere ganar un maratón

Alejandra Espinoza reveló hace poco que tiene como meta correr un maratón, por lo que en días recientes se ha estado sometiendo a entrenamientos para que pueda soportar el recorrido sin ningún problema; sin embargo, el más reciente de ellos no le salió como esperaba, pues regresó a su casa con molestias en su cuerpo.

Mediante su cuenta de Facebook, la conductora compartió un video en el que reveló que realizó un recorrido de más de 15 kilómetros y aunque al principio iba muy bien, conforme iba recorriendo la distancia, sus piernas y brazos empezaron a sufrir dolor e irritaciones, además de que no pudo hidratarse de manera adecuada.

“Tuve un montón de problemas. Primero, tengo rozada la entrepierna y el brazo por la fricción y me duele horrible, segundo, ya no aguantaba los tenis y tercero, no me llevé agua, así que a la mitad del recorrido tuve que parar en la playa para tomar de uno de los bebederos. Les juro que ya no puedo ni caminar, estoy muerta”, relató Alejandra.

Aunque la presentadora no ha dicho qué maratón es el que va a correr, reveló que ya no tiene tanto tiempo para conseguir el equipo adecuado para el evento deportivo, lo que hace suponer que se prepara para el Maratón de Los Ángeles, el cual tendrá lugar el próximo 8 de marzo y que irá del Dodger Stadium a la Ocean Avenue.