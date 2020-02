El gran corazón de Lupillo Rivera: así ayudó a un niño con cáncer

View this post on Instagram

Hoy tuve la gran noticia de que en las próximas semanas le realizará el transplante de médula ósea a Joseph. Estoy muy feliz por el resultado de la suma de esfuerzos por parte de todos los que pusieron su granito de arena para el concierto realizado en noviembre, sobre todo de mi equipo @lineamusicoficial y a los artistas que colaboraron . Es bonito sembrar algo en el corazón de un niño que apenas comienza a vivir. Joseph y su familia merecen una nueva oportunidad. ¡Gracias Joseph por compartir conmigo tus sueños y anhelos! Seguiremos como hasta ahora lo hemos hecho, pendiente de ti, de tu salud y bienestar. Nuestras oraciones están contigo . Un abrazo hasta Culiacán. Nos vemos pronto campeón. 💪🏻 #TodosSomosLINEA #PuroLINEA