Maribel Guardia responde a Niurka Marcos tras revelar que tendría intimidad con ella

La ex de Joan Sebastian opino sobre el comentario de la cubana en una entrevista con el programa 'Venga la Alegría'

Tras las polémicas declaraciones de Niurka Marcos, sobre que se le antojaba tener intimidad con Maribel Guardia, ahora es la costarricense quien le responde.

La ex de Joan Sebastian dijo en una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’ que también le gustaría estar con la cubana, aunque tiene un pequeño inconveniente.

“Qué bueno que ninguna de las dos somos (lesbianas)… y tengo yo a mi marido, sino…“, respondió entre risas.

La cantante añadió que ama a la cubana, pues es una mujer única y muy directa.

“Es que es divina la Niurka, yo la amo, es una reina por Dios“, agregó.

El martes, la vedette comentó para el medio ‘La Cuchara’ que le traía ganas a Guardia y a Yolanda Andrade, aunque nunca ha experimentado una relación de amor o sexual con una chica.

“… Me comería a Yola (Andrade) pero porque ya la he probado, a Montse (Olivier) la respeto por Yola, no podría. Más madurita de la farándula, a Maribel me la comería, está bella.

“Es mayor que yo, como 10 años, creo que tiene 60, pero está muy bella, yo digo lo que ‘comería’, pero cuando me dé por eso, yo creo que voy a ser una vieja muy promiscua de la tercera edad”, explicó ese día.

Mira la entrevista en el minuto 2:10