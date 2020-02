Segunda oportunidad para Miami en la MLS con el Inter Miami CF

El sur de la Florida es un mercado difícil para los equipos deportivos profesionales. ¿Por qué David Beckham, el resto de dueños del Inter Miami CF y la liga MLS creen que ahora sí van a triunfar?

NUEVA YORK – Este domingo 1 de marzo el Inter Miami CF inicia la temporada ante el LAFC en el Banc of California Stadium de Los Ángeles. Será la primera vez que un equipo con el nombre de Miami juegue un partido de la primera división del fútbol de Estados Unidos desde 2001, cuando desapareció el Miami Fusion FC después de sólo cuatro temporadas en la liga.

El Fusion era el equipo con menos asistencia al estadio y menos ingresos de patrocinadores de toda la MLS. ¿Qué es diferente hoy para que el comisionado Don Garber –ya en el puesto en aquellos años– y los dueños del Inter Miami como David Beckham y Jorge Mas Santos confíen en que, ahora sí, un club de fútbol va a triunfar en el sur de la Florida?

“Hace 20 años no era el momento. La liga no estaba preparada, el país no estaba preparado”, comentó Garber sobre el fracaso del Fusion durante la presentación de la temporada número 25 de la MLS este miércoles en un hotel de Manhattan.

Pero Garber, que reconoció que Miami es un “mercado difícil para el deporte”, destacó que el nuevo equipo tiene “el primer nombre en español de la liga” –Club Internacional de Fútbol, se lee en su escudo– y basó su optimismo en los dueños del club.

“David [Beckham] ahora es un hombre de negocios experimentado. Tiene 60 millones de seguidores en Instagram y multitud de negocios. Cuando jugaba aquí, hace 10 años, no tenía eso”, apuntó Garber.

“Con Jorge [Mas Santos] y Marcelo [Claure] forman un grupo de dueños de nivel mundial”, afirmó. “Han gastado más en un estadio temporal de lo que hemos gastado en muchos estadios nuevos de la liga”.

Ese estadio temporal que costó $60 millones de dólares y se levantó en 9 meses es el nuevo Inter Miami CF Stadium para 18 mil espectadores, construido en el terreno del antiguo Lockhart Stadium, en el norte de Fort Lauderdale, a unas 35 millas de la ciudad de Miami. Allí jugó –y murió– el Miami Fusion.

El plan del nuevo equipo es jugar dos años –esta temporada y la siguiente–, en Fort Lauderdale. “Quizá tres”, reconoció Mas Santos, mientras esperan que se apruebe la construcción del estadio definitivo en la ciudad de Miami, el Miami Freedom Park, junto al aeropuerto, con capacidad para 25 mil espectadores.

“Fundar este equipo es lo más difícil que he hecho nunca”, aseguró David Beckham, que atendió a la prensa sentado junto a Mas Santos.

“Siempre supe que iba a ser un reto porque era la primera vez que iba a ser un dueño, pero no imaginé lo grande que iba a ser el reto”, reconoció el inglés.

“Es probablemente lo más complicado, pero creo que también lo más gratificante. A veces las cosas más difíciles son las que más alegrías nos traen”, comentó.

¿Y por qué el nombre “Club Internacional de Fútbol”?

“Cuando piensas en Miami, es una ciudad global, puerta de entrada de las Américas, y predominantemente latina”, explica Mas Santo. “Creemos que el nombre refleja la composición de nuestra comunidad”.

El Inter Miami CF jugará su primer partido como local el 14 de marzo ante el LA Galaxy, el antiguo equipo de Beckham. Ya se agotaron los boletos.