California: Autoridades federales no enviarán pacientes con coronavirus a Costa Mesa

Autoridades federales de salud informaron que no usarán para cuarentena una instalación sanitaria federal en la ciudad de Costa Mesa

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que no intentará enviar a decenas de pasajeros de cruceros en cuarentena en medio de temores de contagio de coronavirus, a una ciudad en el sur de California que argumentó que la medida representaría un riesgo local potencialmente mortal, informa AP.

El gobierno informó al Departamento de Salud Pública de California que había determinado que no era necesario usar el Fairview Developmental Center de propiedad estatal en Costa Mesa para aislar a los pasajeros del Diamond Princess, dijo la agencia estatal.

Los funcionarios locales dijeron que no fueron incluidos en el proceso de planificación y que querían saber qué medidas de seguridad existen para prevenir la posible transmisión del virus.

Un juez federal había prohibido temporalmente el intercambio y cuestionó por qué los pacientes no estaban siendo enviados a instalaciones diseñadas para manejar enfermedades contagiosas como el Ébola. El centro de Fairview anteriormente albergaba a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estimaron originalmente que hasta la mitad de los pasajeros darían positivo. Pero el estado dijo que el número real ha sido “sustancialmente menor”. La orden de restricción temporal del juez que bloqueaba las transferencias de posibles contagiados con coronavirus se produjo durante el tiempo en que los funcionarios estatales dijeron que la instalación era “críticamente necesaria”.

“Esta es una victoria para los ciudadanos de Costa Mesa y el Condado de Orange”, dijo la alcaldesa Katrina Foley en un comunicado. “Pero el gobierno no ha prometido no ubicar a futuras personas infectadas allí, por lo que la batalla no ha terminado. Continuaremos pidiéndole a la corte que prohíba al gobierno usar esta instalación completamente inapropiada para alojar a personas infectadas con una enfermedad altamente transmisible y potencialmente mortal”.

Las autoridades estatales dijeron que cerca de 67 pasajeros enviados a la Base de la Fuerza Aérea Travis en el condado de Solano eran residentes de California, y 15 de ellos dieron positivo por el virus.

La pregunta era qué hacer con estos pasajeros, que no pudieron regresar a la base militar una vez que dieron positivo, aunque ya no necesitaban atención hospitalaria.

El gobierno federal dijo que ya no necesita usar las instalaciones de Costa Mesa porque solo un pequeño número dio positivo por COVID-19 y el aislamiento de 14 días para los otros pronto terminará, según la declaración del Departamento de Salud Pública de California.