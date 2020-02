El condado de Santa Clara reporta el tercer caso de coronavirus en California; el segundo de origen comunitario

* Esta tabla representa los casos detectados y probados en los Estados Unidos a través de los sistemas de vigilancia de salud pública de los Estados Unidos desde el 21 de enero de 2020. No incluye a las personas que regresaron a los Estados Unidos a través de vuelos fletados por el Departamento de Estado.

** Un supuesto caso positivo es que ha dado positivo por un laboratorio de salud pública y está pendiente de pruebas confirmatorias en los CDC.

Y la siguiente tabla refleja los casos de personas repatriadas a los Estados Unidos:

COVID-19: Casos entre personas repatriadas a los Estados Unidos (CDC) Positive Wuhan, China 3 Diamond Princess Cruise Ship† 44

† Cases have laboratory confirmation and may or may not have been symptomatic.