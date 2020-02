Adam Levine pide disculpas a Viña del Mal por su mala actitud en el festival

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete reconoció la importancia del escenario y explicó las razones por las que la actuación de la banda fue pobre

Adam Levine, líder de Maroon 5, pidió disculpas al público que asistió al concierto del jueves por la noche en el Festival de Viña del Mar.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete reconoció la importancia del escenario y explicó las razones por las que la actuación de la banda fue pobre.

“Primero que nada, quiero agradecer por recibirnos, fue un honor. En segundo lugar, quiero explicarles lo que sucedió anoche porque lo merecen.

“Estar en una banda significa dar muchos conciertos. Yo soy muy apasionado con los conciertos y siempre trato de dar lo mejor de mí y que la banda dé lo mejor de sí para ustedes, chicos. Me tomo muy en serio esto, y para ser honesto con ustedes, hubieron cosas que me impactaron anoche y me dejé llevar, lo que impactó en mi presentación, algo que no es profesional y me disculpo por eso”, explicó Levine.

El intérprete de “Sugar” dijo que en la intención de dar lo mejor para su público, hubieron detalles técnicos que le impedían dar un show como acostumbra.

“Me gusta escucharme bien y me gusta lucir y sentirme bien. Si no me escucho bien, lucho mucho con eso, lo que no es justo para ustedes.

El también coach de The Voice mencionó que le gusta mucho visitar Latinoamérica, pues disfruta mucho del cariño del público.

“Anoche no fue nuestra mejor presentación y todo lo que puedo decir es: lo siento mucho. Esta noche nos presentamos en Santiago y sólo les podemos decir que queremos hacer el mejor show del tour”, concluyó el músico de 40 años.

