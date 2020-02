¿Por qué los millennials están ahorrando más dinero que otras generaciones?

Un informe menciona que los nacidos entre 1981 y 1999 están ahorrando para la jubilación desde los 24 años otorgándoles una ventaja sobre su futuro

Seguramente has escuchado que los millennials se han convertido en la generación con los mayores obstáculos financieros, sin embargo, esa percepción podría estar apunto de cambiar.

Quienes nacieron entre 1981 y 1999 saben que han tenido que luchar para pagar la deuda universitaria, ingeniárselas para hacer los pagos de un departamento, transporte, alimentación e incluso un poco de diversión en un mundo con salarios cada vez más bajos.

Los millennials están haciendo algo muy bien sobre el manejo de sus finanzas que las demás generaciones podrían aprender.

Un informe del Bank of America de 2018 encontró que la generación que hoy en día alcanza desde los 20 hasta casi los 40 años de edad, es el grupo más propenso a pedir un aumento que otras generaciones.

Las cifras señalan que el 46 por ciento de los millennials han pedido un aumento de sueldo en los últimos dos años y el 80 por ciento de los que pidieron ese aumento lograron obtenerlo, según explica el informe.

Abogar por un mejor salario es un hábito importante que debes crear al principio de la carrera, ya que no solo aumentará tu ingreso inmediato, sino que también podría aumentar tu potencial de ingresos de por vida de manera exponencial.

Por si esto fuera poco, los millennials comenzaron a ahorrar para su jubilación y están dando grandes pasos al apartar una mayor proporción de sus salarios para ese fin.

El informe Mejores Hábitos del Dinero señala que el 73% de los millennials ahorra, 3 de cada 4 está juntando dinero para su jubilación desde los 24 años, mucho antes que los ‘Baby boomers’ y la llamada ‘Generación X’ que comenzaron a la edad de 33 y 30 años respectivamente, lo que les está ofreciendo una nueva ventaja sobre su futuro.

“A pesar de los estereotipos sobre esta generación, los millennials están ahorrando para el futuro“, dice Andrew Plepler, el jefe mundial de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza del Bank of America. “Estos nuevos hábitos son alentadores y se basan en las tendencias positivas que hemos visto en los últimos años”, menciona Plepler en el informe.

Sin embargo menos de la mitad de los millennials, un 46.5%, tienen acceso a una jubilación producto de su trabajo, el resto tiene que buscar otras opciones, según datos de la Reserva Federal.

Una encuesta del mismo banco señala que casi el 40% de los millennials lograron mejorar su puntaje crediticio practicando hábitos positivos en las finanzas “este grupo está dispuesto a hacer sacrificios en su estilo de vida y hacer concesiones en el presente para alcanzar metas futuras”, dice Plepler.

Seguramente te preguntarás qué es lo que impulsa a los millennials a ahorrar. La respuesta es sencilla, se están apretando el cinturón.

Un plan de acción

El Bank of America ha sellado que el 40 por ciento de los hogares en Estados Unidos no cuentan con suficientes ahorros para cubrir una emergencia de 400 dólares. Si este es tu caso y no cuentas con un plan de ahorro, el informe dice que simplemente no sucederá.

El dinero va y viene de manera rápida gracias a que tienes guardada la información de la tarjeta de crédito o débito en tu teléfono o computadora y ante un ataque de compras compulsivas se irá.

Antes de comprar algo tómate 5 minutos y piensa si en verdad lo necesitas. Revisa tu presupuesto o la aplicación donde tienes depositado ese dinero para asegurarte que está ahí. Esta puede ser una manera que te ayudará a convencerte de que no es así, y que esos recursos están destinados para un gasto fijo.

Es como pensar en comprar un café en una cafetería de moda. Si decides prepararlo en casa antes de salir y llevarlo en un envase térmico podrás disfrutarlo cuando se te antoje. ¡Lo lograste!. Se trata de una pequeña acción que representa un gran ahorro al evitar la compra de un artículo o alimento cada día cuando vas a tu trabajo.

Según el Better Money Habits los millennials ahorran por que se sienten cómodos al usar aplicaciones de banca móvil que les permite realizar transferencias automáticas a cuentas de ahorro o a una cuenta diferente a la que sus empleadores les depositan. Si lo piensas bien, manejar todo tu dinero en una sola cuenta puede hacer que te gastes todo el sueldo del mes.

Si divides tu salario en una cuenta separada tus ahorros no podrán ser accesibles a tu tarjeta de débito.

Realizar transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro cada día de pago no será dinero que perderás, por el contrario, estarás incorporando esa rutina y ese presupuesto a tu ahorro. En caso de que requieras utilizar el dinero depositado en tu cuenta de ahorro, los bancos tienen límites en los retiros, sino serás penalizado.

Recuerda, no te acostumbres a sacar dinero de la cuenta de ahorros si no lo necesitas y deja esos movimientos solo para casos de emergencia.

Si quieres conocer más hábitos financieros revisa el informe completo los Mejores Hábitos del Dinero.

