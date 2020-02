¡Se quedaría! La curiosa cláusula del contrato de Luis Suárez que lo haría renovar en automático con el Barça

La permanencia del uruguayo está garantizada si salta como titular en la mayoría de los partidos de la próxima temporada

El contrato del artillero Luis Suárez con el Barcelona termina en junio del 2021, pero eso no significa que es un hecho que se marchará, ya que su contrato vigente tiene una cláusula que no es tan común en el futbol como en otros deportes.

El delantero blaugrana fue quien reveló la existencia de este detalle que lo obligaría a renovar automáticamente si juega el 60% o más de los partidos en los que esté disponible para la campaña 2020-21; de la misma forma, aprovechó la entrevista para remarcar que su decisión es seguir con el club.

“Estoy feliz aquí y mi familia, también. Estoy donde siempre he querido estar y me siento útil. La decisión tiene que venir del club, ellos saben mi predisposición. Quiero seguir, pero no depende de mí. Pero también está la opción de que el año que viene si juego el 60 por ciento de los partidos en los que estoy disponible, renuevo”, dijo a la cadena de radio RAC1.

De momento Suárez se encuentra en rehabilitación, ya que en enero fue operado de una lesión en el menisco y estará fuera de las canchas hasta abril o una vez que el cuerpo médico le otorgue el alta.

“Estaba jugando porque estaba acostumbrado a jugar con dolor. En la rodilla derecha tenía problemas. En el cartílago también tuve un quiste meniscal. Esto te genera que fuerces otras zonas de la rodilla y todo se junta y te genera problemas. Soy fuerte en relación a las críticas y también soy fuerte para volver a estar bien”, aseveró.

Finalmente, el charrúa dijo que está trabajando muy duro para volver antes de lo pronosticado, ya que se encuentra ansioso de volver a patear el balón.

“Quiero estar cuanto antes, a veces veo los partidos y más ganas me dan de volver antes”, sentenció.