Marjorie de Sousa bella y sexy con un escote blanco y transparente como Alexa Dellanos

View this post on Instagram

Momentos!!! Así como cuando te maquilla @delarosamakeup y solo quieres hacerte fotos jajajajaja. #delarosa #marjoriedesousa #love #worktime #instagood #instagram #sol #brillandofuerte #mamoatriunfa #lavidaesunhermosoregalo #selesquierebonito #muakatas P.D. Amo mi color de cabello mi querido @julianhairstudio ❤️😍🥰