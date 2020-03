Manifestantes exigen que el NYPD tome en serio a las víctimas de violación

Líderes políticos, activistas y víctimas de agresiones sexuales señalaron que la División Especial de Víctimas de la Policía no está haciendo un buen trabajo y pidieron al Alcalde más recurso

A pesar que la Ciudad de Nueva York ha logrado reducir los índices de criminalidad de varios de los principales delitos en los últimos años, las violaciones sexuales no solamente no han logrado disminuirse, sino que incluso han aumentado, pasando de 1,352 casos en el 2014 a 1,755 el año pasado. Grupos de defensa de las víctimas afirman que la cifra de casos manejados por las autoridades superan los 5,000 y aseguran que ni la Administración De Blasio ni el Departamento de Policía de la Ciuda de Nueva York (NYPD) están haciendo su trabajo para garantizar que se haga justicia con las víctimas de violación y pidieron que tomen en serio estos crímenes.

Ese fue el clamor que decenas de manifestantes exteriorizaron este lunes en la sede de la Alcaldía, donde líderes políticos y activistas exigieron a la División Especial de Víctimas del NYPD, que trabaja con mujeres y hombres que han sufrido abuso sexual, que hagan cambios que redunden en mejores investigaciones y programas de apoyo a las víctimas.

“Lo que estamos pidiendo es que se doble el número de investigadores de esa unidad, que se les ofrezca un entrenamiento verdaderamente completo para tratar a las víctimas y que no nos dejen a un lado”, aseguró Jane Manning, directora del Projecto Womens Equal Justice.

Gloria Steinem, líder del movimiento feminista, hizo un llamado a las autoridades municipales para que haya acciones concretas.

“Por muchos años los defensores que lideran asuntos contra las violaciones sexuales y otras personas hemos sonado las alarmas mostrando que la división (del NYPD) no tiene suficiente personal y no tiene los recursos que se necesitan, lo que ha socavado investigaciones, retraumatizado a las víctimas de violaciones y afectado la seguridad pública”, dijo la activista.

Víctima cuenta su tragedia

Anaya, una joven víctima de intento de violación, narró entre lágrimas como hace dos años un hombre armado intentó ingresar a su apartamento en El Bronx a las 3:30 de la madrugada, y aunque aseguró que la Policía la rescató tras llamar al 911, nunca investigaron el caso.

“El hombre llegó a mi puerta y me decía que si no abría iba a disparar, llamé a la Policía y me encontraron en la escalera de incendios, pero de ahí en adelante me dejaron sola con mi trauma y no siguieron el caso aun teniendo información de quien era el agresor”, dijo la mujer.

Datos de los manifestantes revelaron que mientras unos 67 detectives manejan 5,000 casos de víctimas de violación, un equipo especial de 131 uniformados se encarga de investigar 200 homicidios, lo que según ellos es una prueba de que las violaciones no están siendo vistas como una preocupación por la Administración local.

La concejal Helen Rosenthal destacó que a pesar de que el Concejo Municipal aprobó tres leyes donde exigía a la policía presentar reportes completos sobre su labor sobre violaciones, no lo han hecho como debe de ser, al tiempo que destacó que víctimas latinas e inmigrantes son más vulnerables al momento de querer buscar ayuda del NYPD.

“En esta atmósfera creada por el actual Presidente, se vuelve incluso más difícil para la gente salir a denunciar o pedir ayuda por el miedo de que se ponga de manifiesto lo que les pasó a ellos o se afecte a sus familias, y el NYPD tiene que hacer todo lo pueda para garantizar que las víctimas salga adelante, entre otras cosas, asegurándoles que sus nombres y sus asuntos permanecerán privados y que las investigaciones no van a tener ningún efecto negativo”, dijo la política de Manhatta.

La concejal agregó que también urge que haya más detectives que hablen español. “Ellos tienen detectives que hablan español, pero debemos pedirle al Alcalde que nos diga cuántos exactamente son para estar seguros de que están ayudando como se debe a los individuos que no hablan nada de inglés”.

El NYPD defiende su labor

Tras conocer los reclamos, el NYPD no solamente mencionó que son injustos y fallan a la verdad, sino que dijo que pueden tener un efecto negativo en las víctimas.

“Las recientes críticas a la Unidad Especial de Víctimas (SVD) han presentado cargos inflamatorios e inexactos que ignoran las mejoras reales que se han implementado en los últimos dos años. Estos incluyen cambios en el liderazgo, personal mejorado con docenas de nuevos investigadores, instalaciones mejoradas, nuevas unidades especializadas y cambios en las políticas”, aseguró la sargento Mary Frances O’Donnell, portavoz de la Policía.

“Lo que es peor, estos ataques engañosos pueden disuadir a los sobrevivientes de presentarse. La Policía de Nueva York nunca será complaciente, porque los sobrevivientes merecen el mejor trabajo policial y asistencia personal que podamos brindar. Pero es crítico tener una discusión honesta y plenamente informada sobre dónde está ahora la División de Víctimas Especiales. La Policía de Nueva York insta a todos los sobrevivientes a presentarse y denunciar estos crímenes atroces, y nos comprometemos a continuar haciendo todo lo posible para investigarlo, sin importar cuándo ocurrió o contra quién fue”, concluyó la uniformada.