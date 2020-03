Harry Styles revela detalles de su vida sexual: “De no ser músico, aún sería virgen”

El cantante solía utilizar las relaciones sexuales para desconectarse cuando se sentía sumamente triste

El cantante Harry Styles no se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre el irrefrenable atractivo que desprenden ciertas celebridades entre sus seguidores más acérrimos. Tanto es así, que el que fuera miembro de One Direction está convencido de que, a sus 26 años, todavía sería “virgen” si no fuera un rostro conocido, famoso en el mundo entero desde hace ya una década, y contara con ese halo magnético que atrae a hombres y mujeres por igual.

De esta forma, el artista opina que son sus facetas de músico y, en su caso, también de estrella las que le han convertido en uno de los hombres más deseados del planeta: una situación que, como se desprende de su última entrevista a la emisora digital Radio.com, parece aceptar con total naturalidad. “De no ser músico, sería virgen”, ha asegurado con contundencia.

Asimismo, el intérprete británico ha vuelto a incidir en el carácter autorreflexivo de su segundo trabajo discográfico, ‘Fine Line’, en el que aborda, entre otros temas personales, la forma en que solía utilizar las relaciones sexuales para desconectar temporalmente de aquellos momentos en los que le embargaba una profunda tristeza.

“Creo que estoy de acuerdo con la premisa de que el disco suena al de un chico que ha de gestionar relaciones sexuales y el sentirse triste al mismo tiempo. Cuando empecé a componer el disco, me encontraba en una etapa de reflexión, de analizar y pensar mucho en la vida que llevaba y en lo que esperaba de ella. La verdad es que la recuerdo con cariño porque aprendí mucho sobre mí mismo”, ha manifestado en la misma conversación.