Kim Kardashian aparece con un top nude que dejó ver la base de su seno sin sostén 

Parece que la prenda no pudo contener toda la belleza íntima de Kim

Kim Kardashian salió en compañía de su esposo Kanye West, sus hijos, y su hermana Kourtney Kardashian. A su llegada ambas fueron captadas por los fotógrafos, pero muchos se centraron en el top nude de Kim, sobre todo porque éste dejó a la vista la base de su seno sin sostén.

Esta salida pública por parte de Kim y Kourtney parece que busca callar las críticas que han recibido luego del aparente distanciamiento que han vivido en los últimos años y que se ha hecho palpable a través del reality Keeping Up With The Kardashians, en donde pasaron de los gritos y los insultos a los golpes.

Aunque se trata de un reclamo inmejorable para aumentar los datos de audiencia, la madre de las dos celebridades, Kris Jenner, no ha dudado en afear a sus dos hijas mayores su reprobable conducta y el terrible ejemplo que supone para aquellos espectadores que las idolatran.

“No estaba presente cuando tuvieron esa discusión, y la verdad es que no las había visto pelearse así desde que estaban en el instituto”, ha desvelado la matriarca del clan a su paso por el programa de Ellen DeGeneres. “Les he dicho que no pueden seguir comportándose así, que resulta ridículo y tienen que madurar”, dijo la celebridad según reportó Showbiz.