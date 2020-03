La astrología descubre a los signos que casi no se duchan

Los astros señalan que hay personas más sucias que otras, según el zodiaco

Existen personas que suelen ser descuidadas con su imagen y no les interesa lo que los demás piensen de ellas cuando las ven a diario con los mismos jeans, tenis o sudadera. Hay quienes adoptan esta postura por convicción, ideología o porque quizá no tengan más prendas en su guardarropa.

Sin embargo, los astros señalan a quienes la ducha o la higiene no es prioridad en su vida, según su signo zodiacal.

Aries

Los Aries no están interesados en ser el foco de atención en una reunión o fiesta, les da lo mismo lo que piensen las personas de ellos. La coquetería no es parte de su personalidad, por lo que el baño no es de sus sitios favoritos.

Tauro

Suelen ser personas que por naturaleza les gusta lo mejor de la vida, así que tienen una personalidad magnética que llama la atención sin necesidad de excederse. Por este motivo, hay veces que piensan que relajarse en su imagen no les afectará cuando quieren salir a divertirse.

Leo

Leo tiene muchas cualidades, pero lucir físicamente atractivo no es una de ellas. Tienen una personalidad que abruma y enamora, sin embargo, en ocasiones poseen tal confianza que dejan en segundo o tercer plano darse una ducha o arreglarse para una cita.

Escorpión

No creen que sea necesario cuidar los detalles de su peinado, vestimenta y aroma para atraer a un compañero o compañera. Apuestan todo a su personalidad y liderazgo.

Sagitario

Los Sagitario no suelen ser vanidosos y consideran que su actitud positiva es suficiente para todos los ámbitos, hasta para la higiene. A veces pueden estar tan enfocados en sus proyectos que descuidan su imagen personal.

Te puede interesar: