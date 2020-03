A “lágrima viva”, conductor de bus en Brooklyn señalado por escupir a pasajera se defiende

Dice que la usuaria, que viajaba con dos menores, lo atacó primero

NUEVA YORK – El conductor de un bus de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) en Brooklyn señalado por escupir a una pasajera no negó su acción, pero dijo que la mujer lo atacó primero.

Entre lágrimas, Olusedun Alale se defendió de las denuncias en su contra bajo el argumento de que la implicada lo escupió y lo pateó primero, aunque no justificó su reacción.

“Mirando hacia atrás, yo deseo haberme quedado en el bus”, dijo Alale en entrevista con Eyewitness News sobre el incidente del pasado sábado en la tarde. “Pero a ese punto, yo no sé lo que pasó”

De paso, Alale, de 51 años, se disculpó por la trifulca con Sapphire Philip.

El empleado, originario de Nigeria, argumentó, sin embargo, que el video que circula del hecho solo muestra parte del altercado.

“Yo me quiero disculpar con mi hija”, agregó el hombre. “Yo quiero disculparme con todos mis amigos. Yo me quiero disculpar con mis amigos porque yo no soy ese tipo de persona”, insistió.

El pasado fin de semana, el chofer conducía el bus B25 cuando la usuaria ingresó al transporte junto a sus dos hijos y un cochecito.

La madre, supuestamente, bloqueó la salida trasera, por lo que el conductor le pidió en varias ocasiones que moviera el vehículo infantil, incluso por el altavoz, para que otros pasajeros pudieran moverse.

Seguidamente, la mujer que se encontraba en línea, supuestamente, empezó a insultar al hombre.

“Ella me golpeó varias veces en la cabeza”, relató el trabajador.

“Ella me escupió en la cara, y en ese momento, yo no pude aguantar más. Yo estaba confundido, perplejo e impactado”, sostuvo.

Fue en ese momento que la mujer salió del bus y Alale la siguió, de acuerdo con la versión de este último.

Al momento, la MTA investiga el incidente.

Aunque la agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acudieron a la escena, ninguno de los involucrados presentó una denuncia formal.