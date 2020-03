¡Les rompe el corazón! ‘Chicharito’ aseguró que nunca prometió retirarse en Chivas

El delantero dijo que esa 'novela' nunca existió

Mucho se ha hablado del regreso de Javier Hernández a Chivas, tanto la afición como la directiva, han dejado claro que les gustaría que el delantero se retire en el equipo que lo vio nacer y se habló de que él había hecho la promesa de volver.

Esta historia de “amor eterno” se desmoronó, luego de que ‘Chicharito’ reveló en el programa “Ahora o nunca” de ESPN, que él jamás hizo esa promesa.

“Nunca prometí retirarme en Chivas, nunca fue de me voy para volver aquí, ese tipo de novela nunca pasó”, declaró.

Sin embargo, el jugador del Galaxy comentó que sí ha pensado en esa posibilidad y no descarta volver algún día al Rebaño.

“En mi cabeza está la historia y como es el romance futbolístico, que un jugador donde empieza o juega toda su carrera o termina, sería algo muy bonito, nunca ha estado tampoco fuera de mi cabeza, nunca le cierro la puerta”, apuntó el atacante.

De igual manera, el delantero aclaró que no fue exactamente Angélica Fuentes quien lo llevó al Manchester United en 2010 como lo mencionó la empresaria, también Jorge Vergara tuvo que ver en la contratación, y definió su experiencia con el club inglés como “increíble”.

“Fue Jorge y Angélica. Esos días fueron increíbles. Yo siempre tuve la certeza de que me iba a ir, que no me distrajera, estaba muy confiado en que se iba a dar. Sabía de la magnitud, del club, tuve la suerte de que se estaba haciendo el estadio, que podía ser una herramienta para convencer. Se venía el Mundial y sabía que iba a estar en ese Mundial. Fue increíble”, comentó ‘Chicharito’.